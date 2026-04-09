ドジャースの将来設計に新たな火種が落ちた。ドジャース専門メディア「ドジャース・ウェイ」が取り上げたのは、ジェームズ・ティブス３世外野手（２３）の急上昇だ。記事は昨季途中にダスティン・メイ投手（２８＝現カージナルス）を放出して獲得した左打ちの有望株が、今や「簡単には動かせない存在」になりつつあると指摘。外野の層が厚いはずのドジャースで?誰を残し、誰を動かすのか?という再編論が浮上していると伝えた。