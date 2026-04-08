◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―巨人（８日・マツダスタジアム）巨人の赤星優志投手が１点ビハインドの８回に２番手で登板。２死一、二塁のピンチで踏ん張って追加点を阻止すると、９回に泉口が逆転２ランを放ち、勝利投手となった。これで開幕から４試合連続無失点で、リーグトップタイの２勝目。試合後は「うれしいです」とチームの勝利を喜んだ。巨人は開幕から６勝５敗だが、そのうち２勝は赤星の好リリーフで勝利につなが