「プロレス・スターダム」（８日、後楽園ホール）４・２６横浜アリーナ大会で引退セレモニーに臨む鹿島沙希が朱里と組み、ゴッズアイの盟友である虎龍清花＆八神蘭奈＆稲葉ともか＆レディ・Ｃ＆妃南組とのハンディキャップマッチを敢行。２０１１年６月のデビュー戦の相手、元プロレスラーの高橋奈七永（当時は高橋奈苗）を特別セコンドに電撃招集し、懸命なファイトを展開した。「バケモノを呼ぶぞ」と予告していたのは奈七