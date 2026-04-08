マイナビは、全国の企業、個人を対象に実施した、「マイナビ アルバイトの服装・身だしなみに関する調査レポート」の結果を発表した。同調査は2025年に開始し、今年で2回目となる（調査期間：3月2日〜3月10日、調査対象・個人：全国の15〜69歳の男女（中学生を除く）のうちアルバイトの仕事している人・企業：従業員数10名以上の企業に所属している全国の経営者・役員または会社員で自社の採用方針を把握しておりアルバイトを雇用