◆第８６回桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝４月８日、栗東トレセン思い出の桜花賞は、ウォーターナビレラに自信の本命を打った２２年。直線で抜け出し「勝った！」と思ったが、ゴール前でスターズオンアースに鼻差差された悔しい記憶がある。今年はナビレラと同じ武幸厩舎から２頭出し。フェアリーＳでも◎だったブラックチャリス（牝３歳、栗東・武幸四郎厩舎、父キタサンブラック）が気