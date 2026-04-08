◇JABA四国大会NTT西日本11―4四国・高知（2026年4月8日日本トーター）NTT西日本が7回コールド勝ちし、2勝1敗でJABA四国大会を終えた。「3番・三塁」で出場した水島滉陽内野手（25）がソロ本塁打を含む2安打。昨秋の日本選手権で首位打者賞を獲得した左の好打者が、3試合で打率・500、2本塁打と気を吐いた。「強く振ってはないのですが、うまく角度がついて、飛んでくれたかなと思います」6―4の7回先頭。1ストライク