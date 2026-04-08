巨人は８日、横川凱投手（２５）が神奈川県内の病院で左肘の手術を受けたと発表した。今後は退院後にリハビリを始める予定。高卒８年目の今季はキャンプ１軍スタートでアピールを続けていたが、３月上旬から故障班に入っていた。シーズン中の復帰を目指し、早期の手術決断に踏み切ったとみられる。大阪桐蔭から１８年ドラフト４位で入団した長身左腕。昨季は２５登板（８先発）で２勝０敗、１ホールド、防御率２・５９だった