ディスカウントストア『ドン・キホーテ』が展開する「偏愛めし」シリーズから、新たに3月〜4月上旬に発売された新商品を紹介する。【写真】インパクト大！メンマがザックザク入ったおにぎり同シリーズは、「みんなの75点より、誰かの120点。」をコンセプトに、誰かの“好き”にとことん振り切ったおいしさを追求している、弁当・惣菜ブランド。「本当においしいの？」とちょっと疑ってしまうような、偏った愛が詰まった商品を