ホンダ・シビック タイプRと、オーナーのカナイメグさん CAR #38｜Honda Civic Type R ■愛車：ホンダ・シビック タイプR FL5（2025）■オーナー：カナイメグさん■このクルマはいつ購入しましたか？2025年8月に新車で購入して、まだ乗り始めて1年経っていません。■このクルマを選んだ理由は何ですか？MTで最新装備もあって、走りも楽しめて、荷物も積めて友人とキャンプにも行ける、そんな欲張りな一