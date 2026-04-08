大阪杯を制したクロワデュノール（牡４歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）は、天皇賞・春・Ｇ１（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル）へ向かうことが分かった。鞍上は引き続き北村友一騎手＝栗東・フリー＝。サンデーサラブレッドクラブが４月８日、ホームページで発表した。前走は約４か月の休み明け。まだ動きに重さが残る状態ではあったが、外から逃げるメイショウタバルをきっちりとらえて昨年の日本ダ