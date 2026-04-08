【週刊少年マガジン 2026年19号】 4月8日発売 価格：400円 【拡大画像へ】 講談社は、マンガ雑誌「週刊少年マガジン 2026年19号」を本日4月8日に発売した。価格は400円。デジタル版も同時発売されている。 今週は、マガジンのキャラクターの中でもカワイイ天然2トップ「カナン様はあくまでチョロい」のカナン様と「よわよわ先生」の鶸村先生による2号連続コラボの第2