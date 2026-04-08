サバイバルナイフで恐喝トップから後頭部にかけて、ロマンスグレーに染まった髪を後ろに流し、髭をたくわえた男は、背筋をピンと伸ばし、警察官に促されるまま、真っすぐ歩いていた──。一見、企業の社長のようにも見える貫禄たっぷりのこの男。４月２日に警視庁戸塚署に恐喝未遂の疑いで逮捕され、３日、検察庁に送検された栗原正憲容疑者である。「警視庁によると、栗原容疑者は、指定暴力団住吉会の中枢組織『幸平一家』傘下組