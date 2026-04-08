【モデルプレス＝2026/04/08】映画『SAKAMOTO DAYS』（4月29日公開）で主演を務めるSnow Manの目黒蓮（めぐろ・れん／29）。“伝説の殺し屋”と“平凡な店主”という2つの顔を持つ主人公・坂本太郎のように、彼自身の中にも“二面性”は存在するのか。自身が大切にしていることから、その素顔に迫る。【インタビュー後編】【写真】目黒蓮、“140kgふくよかボディ”＆スマート姿で別人級の変貌◆目黒蓮主演「SAKAMOTO DAYS」2020年1