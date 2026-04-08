横浜臨海部を走る横浜マラソン（２０２５年大会から）横浜マラソン組織委員会（山口宏会長）は８日、２０２６年大会に出場するランナーと、大会運営を支えるボランティアの募集を始める。同日は、１０月２５日開催の２００日前に当たる。募集開始は午前１０時。募集ランナーは全種目合計で前回から千人増の３万２００人。フルマラソン化１１回目で初めて３万人を超える。４２・１９５キロのフルマラソンは横浜ランドマークタ