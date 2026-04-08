フル出場した守田英正＝7日（ゲッティ＝共同）【リスボン共同】サッカーの欧州チャンピオンズリーグ（CL）は7日、リスボンなどで準々決勝第1戦の2試合が行われ、守田英正が所属するスポルティング（ポルトガル）はホームでアーセナル（イングランド）に0―1で敗れた。後半追加タイムに失点した。守田はフル出場した。伊藤洋輝のバイエルン・ミュンヘン（ドイツ）はアウェーでレアル・マドリード（スペイン）に2―1で先勝した。