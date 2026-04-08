cinema staffの飯田瑞規が、1年ぶりとなるソロ作品「深層」の配信を開始した。前作となる『Ubik』から約1年ぶりとなる今作は、「深層」「粉々」「落日」が収録された3曲入りシングル。サウンドプロデュースに鋭児の藤田聖史が参加し、飯田瑞規の内面的な深層の部分によりフォーカスした作品に仕上がっている。cinema staffのリスナーだけでなく、インディー・フォーク好きには堪らない内容となっている。週末4月11日と12日には、ci