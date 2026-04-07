上方（大阪）で最も長い歴史を持つ『第61回上方漫才大賞』が7日、大阪市内で行われた。ぐろう（家村涼太、高松巧）が新人賞に決定した。【写真複数】『上方漫才大賞』新人賞ノミネート候補者5組新人賞は上方漫才界において年度を通じて最も活躍した結成10年目までの新人に贈られる。今回は、愛凛冴（ありさ）、ぐろう、三遊間、生姜猫、例えば炎がノミネート。当日、5組が漫才を披露。厳正な審査により、新人賞が決まった。