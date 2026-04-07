”カミマン”『上方漫才大賞』新人賞はぐろう 関西若手漫才師の賞レースで2ヶ月連続、2冠の快挙【過去10年受賞一覧】
上方（大阪）で最も長い歴史を持つ『第61回上方漫才大賞』が7日、大阪市内で行われた。ぐろう（家村涼太、高松巧）が新人賞に決定した。
【写真複数】『上方漫才大賞』新人賞ノミネート候補者5組
新人賞は上方漫才界において年度を通じて最も活躍した結成10年目までの新人に贈られる。今回は、愛凛冴（ありさ）、ぐろう、三遊間、生姜猫、例えば炎がノミネート。当日、5組が漫才を披露。厳正な審査により、新人賞が決まった。
ぐろうは、2019年結成。『M-1グランプリ』は過去、準々決勝まで進出。2024年『ABCお笑いグランプリ』で決勝進出。今年3月に行われた『ytv漫才新人賞』で優勝しており、2ヶ月連続の戴冠となった。
この模様は、カンテレ・ラジオ大阪で生中継された。
■『第61回上方漫才大賞』新人賞結果（500点満点）
ぐろう…398点
三遊間…393点
生姜猫…380点
例えば炎…397点
愛凛冴（ありさ）…388点
■『上方漫才大賞』過去10年の新人賞受賞者
2016年（第51回） コマンダンテ
2017年（第52回） トット
2018年（第53回） 祇園
2019年（第54回） ミキ
2020年（第55回） ―
2021年（第56回） ネイビーズアフロ
2022年（第57回） ニッポンの社長
2023年（第58回） カベポスター
2024年（第59回） 天才ピアニスト
2025年（第60回） 豪快キャプテン
【写真複数】『上方漫才大賞』新人賞ノミネート候補者5組
新人賞は上方漫才界において年度を通じて最も活躍した結成10年目までの新人に贈られる。今回は、愛凛冴（ありさ）、ぐろう、三遊間、生姜猫、例えば炎がノミネート。当日、5組が漫才を披露。厳正な審査により、新人賞が決まった。
ぐろうは、2019年結成。『M-1グランプリ』は過去、準々決勝まで進出。2024年『ABCお笑いグランプリ』で決勝進出。今年3月に行われた『ytv漫才新人賞』で優勝しており、2ヶ月連続の戴冠となった。
■『第61回上方漫才大賞』新人賞結果（500点満点）
ぐろう…398点
三遊間…393点
生姜猫…380点
例えば炎…397点
愛凛冴（ありさ）…388点
■『上方漫才大賞』過去10年の新人賞受賞者
2016年（第51回） コマンダンテ
2017年（第52回） トット
2018年（第53回） 祇園
2019年（第54回） ミキ
2020年（第55回） ―
2021年（第56回） ネイビーズアフロ
2022年（第57回） ニッポンの社長
2023年（第58回） カベポスター
2024年（第59回） 天才ピアニスト
2025年（第60回） 豪快キャプテン