YouTuber・HIKAKIN本気の麦茶「ONICHA」がセブン-イレブンに登場！あのトップYouTuber・HIKAKINさんが、自ら新ブランドを立ち上げてペットボトル飲料をプロデュース！2026年4月21日より、全国のセブンイレブン店舗にて「ONICHA 麦茶」が149円（税込）で順次発売されます。ONICHAは、六条大麦と二条大麦のみを使用し大麦本来の自然な味わいを楽しめる本格派。さらに見逃せないのが、キャラクター「おにっぴ」が描かれた全