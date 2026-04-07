King＆Princeの永瀬廉（27）が7日、都内で女優の吉川愛（26）とダブル主演した映画「鬼の花嫁」（監督池田千尋）の鬼ヒット御礼舞台あいさつに出席した。キンプリが担当した主題歌「WaltzforLily」は初週売り上げが31万3000枚を突破し「皆さん一人一人からのおかげでございます」と感謝。「主演させていただいた『鬼の花嫁』そして主題歌もたくさんの愛を感じることができて感謝の気持ちでいっぱい。いただいた愛をキンプ