点と点が繋がる!? 直前の「RC F」投稿に隠された違和感とはレクサスレーシングUSAの公式SNSに突如投稿された、謎の車両画像と「GR」ロゴ、そして「更に騒がしくなるだろう」というメッセージ。これは次期レーシングカー「GR GT3」登場への単なる予告なのでしょうか。【画像】超かっこいい！ これがトヨタ新型「V8スーパースポーツ」画像で見る！（30枚以上）しかし、自動車研究家・山本シンヤ氏の視点は、直前の投稿と繋ぎ合