夏の定番アイテムとして人気の、ダイソーの折りたたみうちわ。今年も可愛いデザインがたくさん展開されており、なんと“あの食べ物”の柄が登場していました！インパクト大な見た目はもちろんのこと、より便利に使えるように進化しているのもポイント。弱点を克服して、さらに持ち運びやすくなりました！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：折りたたみうちわ（ホットケーキ）価格：￥110（税込）サイズ（約）：直径20cm販売