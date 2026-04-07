100均のこれ売り切れちゃうやつ！人気グッズに可愛いデザインが登場♡「しかも進化してる！」

夏の定番アイテムとして人気の、ダイソーの折りたたみうちわ。今年も可愛いデザインがたくさん展開されており、なんと“あの食べ物”の柄が登場していました！インパクト大な見た目はもちろんのこと、より便利に使えるように進化しているのもポイント。弱点を克服して、さらに持ち運びやすくなりました！

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商品情報

商品名：折りたたみうちわ（ホットケーキ）

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：直径20cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480949338

ダイソーの折りたたみうちわに可愛いホットケーキデザインが登場♡

もはや夏の定番アイテムとなった、ダイソーの折りたたみうちわ。今年も季節もの売り場に可愛いデザインがたくさん登場しています！

その中でも、特に気になった『折りたたみうちわ（ホットケーキ）』をご紹介します。ホットケーキ柄の可愛いデザインに惹かれて購入しました！

なんと、今年はちょっとしたアップデートが！ケースにループが付き、手持ちのカラビナやリングなどを使うことでバッグに括り付けて持ち運ぶことができるようになっています。

サッと取り出しやすいだけでなく、紛失防止にも。以前までは「ケースはどこにしまったっけ…」と慌てていたので、これはありがたいです。

折りたたみうちわの最大の魅力は、なんといってもこのコンパクトさ。

ケースに入れた状態だと手のひらに収まるくらい小さいので、服のポケットやミニバッグにも余裕で入れることができます。

うちわ本体は、8の字にひねりながら重ねることで小さく折りたたむことができ、ケースにすっぽり収まります。

また、普通のうちわはバッグから持ち手が飛び出したり、中で本体が折れ曲がったりしがちですが、これならスマートに持ち運べます。

サッと広げて手軽に使える！夏の外出も安心◎

広げるとリアルなホットケーキの絵柄でインパクト大♡

直径約20cmのうちわで、大きすぎず小さすぎず扱いやすいですよ。

正直言うと、持ち手付きのうちわに比べると風圧はそこまで強くありません。感覚としては、下敷きでパタパタと仰いでいるような状況と近いように感じました。

とはいえ、カバンの中で場所を取るうちわや、電池切れが心配なハンディファンとは違い、気軽に使えるのがGOOD。いざという時の予備として持っておくと、夏の外出時の安心感が全く違うと思います！

今回は、ダイソーの『折りたたみうちわ（ホットケーキ）』をご紹介しました。

可愛いデザインのコンパクトなうちわをお探しの方にぴったりなアイテム！気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。