昨年はブルージェイズとのWSでMVP受賞【MLB】Bジェイズ ー ドジャース（日本時間7日・トロント）ドジャース・山本由伸投手が6日（日本時間7日）、敵地でのブルージェイズ戦前に取材に応じた。ロジャースセンターに戻ってくるのは昨年のワールドシリーズ第7戦以来。「少し懐かしさと、ワールドシリーズを思い出すような気持ちもあります」と語った。今季は2年連続で開幕投手を任され、初戦は6回2失点で初勝利を手にした。1日（