セリエA 25/26の第31節 ユベントスとジェノアの試合が、4月7日01:00にアリアンツ・スタジアムにて行われた。 ユベントスはジョナサン・デービッド（FW）、ケナン・ユルディズ（FW）、ウェストン・マッケニー（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するジェノアはロレンツォ・コロンボ（FW）、ビトール・カルバーリョ（FW）、ジュニオール・メシアス（FW）らが先発に