西武、巨人などで活躍した清原和博氏（58）が6日、BS10「ダグアウト!!!」（月曜夜21・00）に出演。PL学園の後輩で元大洋・横浜で活躍した現野球評論家の野村弘樹氏（56）と、高校時代、プロの話題を中心に赤裸々トークを展開した。番組冒頭で野村氏が高校時代に清原氏のマッサージを担当していたエピソードを披露。清原氏の体が大きく重くて肩が鍛えられ、「プロに入ってから肩の強化がいらなかった」と冗談めかして笑いを誘っ