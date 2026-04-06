6日（月）、V.LEAGUE MEN WEST（Vリーグ男子 西地区）のフラーゴラッド鹿児島は、リベロの久保田雅人（33）、ミドルブロッカーの森北斗（25）と水野徳力（24）が2025-26シーズンをもって退団することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 宮崎県出身の久保田は法政大学を卒業後、大同特殊鋼レッドスター（現・大同特殊鋼知多レッドスター）や大分三好ヴァイセアドラーでプ