（台北中央社）内政部（内務省）の統計によると、台湾の満15歳以上の人口に占める高等教育卒業者の割合は2025年末現在で51.4％に上った。直近10年では約2割増え、年々増加している。特に大学卒者の伸びが顕著で、2016年に比べ、122万2000人増加した。同部が4日に発表した資料によると、高等教育卒業者は1060万2000人で、内訳は大卒645万8000人、専科学校卒223万7000人、大学院卒190万7000人。男女別では、男性では高等教育卒業者の