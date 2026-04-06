ザ・ドリフターズの加藤茶さんの妻で、タレントの加藤綾菜さんが自身のインスタグラムを更新。週に一回ピラティスで自主トレを行っていることを報告しました。【写真を見る】【 加藤綾菜 】週一トレーニングで成果実感「お腹周りは前よりちょっぴり引き締まってきたけど…」フォロワー賞賛「どんどんスタイルアップしていきますね」加藤さんは「週一ピラティスで週一は自主トレ」と継続的なトレーニングへの取り組みを明かしま