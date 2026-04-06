マーキュリーは3月30日、「2025年中古マンション値上がり率ランキングTOP100」を発表した。2025年1月〜12月31日に流通した中古マンションを対象に、新築時からの価格変化を示す「物件平均値上がり率」をランキング化した。中古マンション値上がり率ランキングランキング1位は、「平河町森タワーレジデンス」で、値上がり率は驚異の＋567.7%(新築時の約6.7倍)を記録した。以下＋400％(新築時価格の5倍)以上が3物件、＋300(新築時価