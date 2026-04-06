パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスが大幅続伸している。同社は６日、株式交換によりＯｌｙｍｐｉｃグループを子会社化すると発表した。オリンピック１株に対し、パンパシＨＤ１．１８株を割り当て交付する。株式交換は７月１日付で実施する予定。オリンピックの店舗の約３分の２は東京都内に立地しているとし、パンパシＨＤは既存店舗との競合が想定されるケースは限定的で店舗ネ