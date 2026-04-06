グラビアアイドルの岸明日香が5日にInstagramを更新。着物姿のオフショットを披露すると、ファンから称賛が集まった。【写真】岸明日香5年ぶりの写真集笑顔はじけるキュートなショット今月11日には35歳の誕生日を迎える岸。5月22日には、デビュー15周年を記念した5年ぶりの写真集『Trajectory』（株式会社ワニブックス）を発売する。そんな彼女が「今日は貸切屋形船での一足早いバースデーイベント来てくださった皆様あり