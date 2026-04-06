デビュー15周年人気グラドル、艶やかな着物姿に反響
グラビアアイドルの岸明日香が5日にInstagramを更新。着物姿のオフショットを披露すると、ファンから称賛が集まった。
【写真】岸明日香5年ぶりの写真集 笑顔はじけるキュートなショット
今月11日には35歳の誕生日を迎える岸。5月22日には、デビュー15周年を記念した5年ぶりの写真集『Trajectory』（株式会社ワニブックス）を発売する。
そんな彼女が「今日は貸切屋形船での一足早いバースデーイベント来てくださった皆様ありがとうございました」と投稿したのは、イベントのオフショット。写真には、艶やかな着物姿でカメラに微笑みかける様子や、バースデーケーキを持つ姿が収められている。
ファンからは「可愛くて素敵」「とても美しいです」「着物似合う」などの声が相次いだ。
引用：「岸明日香」Instagram（@aspoo02）
【写真】岸明日香5年ぶりの写真集 笑顔はじけるキュートなショット
今月11日には35歳の誕生日を迎える岸。5月22日には、デビュー15周年を記念した5年ぶりの写真集『Trajectory』（株式会社ワニブックス）を発売する。
そんな彼女が「今日は貸切屋形船での一足早いバースデーイベント来てくださった皆様ありがとうございました」と投稿したのは、イベントのオフショット。写真には、艶やかな着物姿でカメラに微笑みかける様子や、バースデーケーキを持つ姿が収められている。
ファンからは「可愛くて素敵」「とても美しいです」「着物似合う」などの声が相次いだ。
引用：「岸明日香」Instagram（@aspoo02）