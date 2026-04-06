『力み』はゴルフの敵であり、ついグリップに力が入り過ぎてしまう。ヘッドの重みを感じて振るためには、「ゆっくり丁寧に上げた方が分かりやすい」とシニアプロの奥田靖己はいう。お手本となるのは、急加速も急減速もしない山下美夢有のバックスイングだった。【連続写真】バックスイングの脱力感がすごい！ 山下美夢有のドライバースイング◇◇◇山下美夢有プロのスイングの連続写真を、0.1秒ごとに選んで見てみると、運動量