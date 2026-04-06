¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼±Ê±ó¤Î²ÝÂê¡Ä¡Ä¤É¤¦¤·¤¿¤é¡ØÎÏ¤ß¡Ù¤ò¤Ê¤¯¤»¤ë¤Î¤«¡© ¤ª¼êËÜ¤Ï»³²¼ÈþÌ´Í¤Î¤æ¤Ã¤¯¤ê¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡ª
¡ØÎÏ¤ß¡Ù¤Ï¥´¥ë¥Õ¤ÎÅ¨¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Ä¤¤¥°¥ê¥Ã¥×¤ËÎÏ¤¬Æþ¤ê²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥Ø¥Ã¥É¤Î½Å¤ß¤ò´¶¤¸¤Æ¿¶¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤êÃúÇ«¤Ë¾å¤²¤¿Êý¤¬Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¤È¥·¥Ë¥¢¥×¥í¤Î±üÅÄÌ÷¸Ê¤Ï¤¤¤¦¡£¤ª¼êËÜ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢µÞ²ÃÂ®¤âµÞ¸ºÂ®¤â¤·¤Ê¤¤»³²¼ÈþÌ´Í¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÚÏ¢Â³¼Ì¿¿¡Û¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°¤ÎÃ¦ÎÏ´¶¤¬¤¹¤´¤¤¡ª »³²¼ÈþÌ´Í¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥¹¥¤¥ó¥°
¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ»³²¼ÈþÌ´Í¥×¥í¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤ÎÏ¢Â³¼Ì¿¿¤ò¡¢0.1ÉÃ¤´¤È¤ËÁª¤ó¤Ç¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢±¿Æ°ÎÌ¤Ï¤Û¤ÜÆ±¤¸¡£¥Ø¥Ã¥É¤Î´Ö³Ö¤¬Åù¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£µÞ¤ËÂ®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤êÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤º¤Ã¤È°ìÄê¤ÎÂ®ÅÙ¤Ç¼«Á³¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¤½¤ÎÊý¤¬ÎÏ¤ß¤Ê¤¯¥Ø¥Ã¥É¤Î½Å¤ß¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°¤Ï¤¤¤¯¤éÂ®¤¯¤Æ¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êÃúÇ«¤Ë¾å¤²¤¿Êý¤¬¥Ø¥Ã¥É¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¤¡£ÎÏ¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ï±ýÏ©¤¬¥à¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã¤À¤«¤é¡¢ÉüÏ©¤¬¤É¤³¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ø¥Ã¥É¤Î½Å¤ß¤ò´¶¤¸¤¿¤Þ¤Þ¥È¥Ã¥×¤Þ¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤±¤ë¤«¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£°Õ¼±¤¬¥Ü¡¼¥ë¤Ë¸þ¤¯¤È¡¢¥¬¥Á¥¬¥Á¤ËÎÏ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¡£¤Þ¤º¤ÏÃ¦ÎÏ¤·¤Æ¥Ø¥Ã¥É¤Î½Å¤ß¤ä¥Õ¥§¡¼¥¹¤Î¸þ¤¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¾åÃ£¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¥Õ¥§¡¼¥¹¤Î»È¤¤Êý¤Ï¥·¥ã¥Ã¥È¥Õ¥§¡¼¥¹¡ÊÊÄ¤¸µ¤Ì£¡Ë¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×¤Ç¤Ï¶õ¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥§¡¼¥¹ÌÌ¤¬ÊÑ¤ï¤é¤º¤Ë²¼¤í¤»¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬¶Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡£Àµ³Î¤Ê¥É¥í¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÇÈô¤Ð¤»¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£2025Ç¯¡¢»³²¼¥×¥í¤ÏÁ´±Ñ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¾¡¤Á¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ËÍ¤âÁ´±Ñ¥·¥Ë¥¢¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¤¢¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥Ý¡¼¥¹¥³¡¼¥ëGC¡Ê¥¦¥§¡¼¥ë¥º¡Ë¤ò²¿²ó¤«²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥³¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÈà½÷¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¤È¤¤Ï¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¢£±üÅÄÌ÷¸Ê¤ª¤¯¤À¡¦¤»¤¤¤¡¿ 1960Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£Â¿¤¯¤Î¥×¥í¤ò°é¤Æ¤¿¹â¾¾»ÖÌç¤Î°ìÈÖÄï»Ò¤Ç¡¢ÆÈÆÃ¤ÊÍýÏÀ¤Ê¤¬¤é´ØÀ¾¤Ç¤ÏÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï93Ç¯¤Î¡ÖÆüËÜ¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤ò´Þ¤àÄÌ»»6¾¡¡£¥·¥Ë¥¢¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï2¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¥æ¥Ë¥Æ¥Ã¥¯¥¹½êÂ°¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ¡ü½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾ÜºÙ²òÀâ¡ª¡¡´ØÏ¢µ»ö¡Ø½ÂÌîÆü¸þ»Ò¡¢Á°·¹¤¬Àõ¤¯¤Ê¤ê¥ß¥¹¸º¾¯¡ª¡¡¼Â¤Ï¥ì¥¤¥É¥ª¥Õ¤è¤ê°ÂÄê¤¹¤ë¡È¥¿¥Æ¿¶¤ê¡É¤Î¸ú²Ì¡Ù¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤ò¾Ü¤·¤¯ÆÉ¤á¤Ð¡¢¤½¤ÎÈëÌ©¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¡ÚÏ¢Â³¼Ì¿¿¡ÛÅù²ÃÂ®¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°¤·¤Æ¡¢ÎÏ¤ß¤Ê¤¯¿¶¤êÈ´¤¯¡¡»³²¼ÈþÌ´Í¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥¹¥¤¥ó¥°
½ÂÌîÆü¸þ»Ò¡¢Á°·¹¤¬Àõ¤¯¤Ê¤ê¥ß¥¹¸º¾¯¡ª¡¡¼Â¤Ï¥ì¥¤¥É¥ª¥Õ¤è¤ê°ÂÄê¤¹¤ë¡È¥¿¥Æ¿¶¤ê¡É¤Î¸ú²Ì
¥í¥Ü¥Ã¥È·×Â¬¤ÇÈ½ÌÀ¡ª 31¼ï¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò»îÂÇ¸¡¾Ú¤·¤¿¤é°ìÈÖÈôµ÷Î¥¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ï¥Û¥ó¥Þ¡ØD-1¡Ù¤À¤Ã¤¿
Àîùõ½Õ²Ö¤Ï¤Ê¤¼¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤â¶Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡©¡¡¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ø¤°¤ë¤°¤ë¡Ù¤À¤Ã¤¿!?
¸¶±Ñè½²Ö¤¬¥É¥ì¥¹¤ËÃåÂØ¤¨¤Þ¤·¤¿¡Ú½÷»Ò¥×¥í¼Ì¿¿¡Û
¡ÚÏ¢Â³¼Ì¿¿¡Û¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°¤ÎÃ¦ÎÏ´¶¤¬¤¹¤´¤¤¡ª »³²¼ÈþÌ´Í¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥¹¥¤¥ó¥°
¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ»³²¼ÈþÌ´Í¥×¥í¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤ÎÏ¢Â³¼Ì¿¿¤ò¡¢0.1ÉÃ¤´¤È¤ËÁª¤ó¤Ç¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢±¿Æ°ÎÌ¤Ï¤Û¤ÜÆ±¤¸¡£¥Ø¥Ã¥É¤Î´Ö³Ö¤¬Åù¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£µÞ¤ËÂ®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤êÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤º¤Ã¤È°ìÄê¤ÎÂ®ÅÙ¤Ç¼«Á³¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¤½¤ÎÊý¤¬ÎÏ¤ß¤Ê¤¯¥Ø¥Ã¥É¤Î½Å¤ß¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°¤Ï¤¤¤¯¤éÂ®¤¯¤Æ¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êÃúÇ«¤Ë¾å¤²¤¿Êý¤¬¥Ø¥Ã¥É¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¤¡£ÎÏ¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ï±ýÏ©¤¬¥à¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã¤À¤«¤é¡¢ÉüÏ©¤¬¤É¤³¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ø¥Ã¥É¤Î½Å¤ß¤ò´¶¤¸¤¿¤Þ¤Þ¥È¥Ã¥×¤Þ¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤±¤ë¤«¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£°Õ¼±¤¬¥Ü¡¼¥ë¤Ë¸þ¤¯¤È¡¢¥¬¥Á¥¬¥Á¤ËÎÏ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¡£¤Þ¤º¤ÏÃ¦ÎÏ¤·¤Æ¥Ø¥Ã¥É¤Î½Å¤ß¤ä¥Õ¥§¡¼¥¹¤Î¸þ¤¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¾åÃ£¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¥Õ¥§¡¼¥¹¤Î»È¤¤Êý¤Ï¥·¥ã¥Ã¥È¥Õ¥§¡¼¥¹¡ÊÊÄ¤¸µ¤Ì£¡Ë¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×¤Ç¤Ï¶õ¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥§¡¼¥¹ÌÌ¤¬ÊÑ¤ï¤é¤º¤Ë²¼¤í¤»¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬¶Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡£Àµ³Î¤Ê¥É¥í¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÇÈô¤Ð¤»¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£2025Ç¯¡¢»³²¼¥×¥í¤ÏÁ´±Ñ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¾¡¤Á¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ËÍ¤âÁ´±Ñ¥·¥Ë¥¢¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¤¢¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥Ý¡¼¥¹¥³¡¼¥ëGC¡Ê¥¦¥§¡¼¥ë¥º¡Ë¤ò²¿²ó¤«²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥³¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÈà½÷¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¤È¤¤Ï¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¢£±üÅÄÌ÷¸Ê¤ª¤¯¤À¡¦¤»¤¤¤¡¿ 1960Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£Â¿¤¯¤Î¥×¥í¤ò°é¤Æ¤¿¹â¾¾»ÖÌç¤Î°ìÈÖÄï»Ò¤Ç¡¢ÆÈÆÃ¤ÊÍýÏÀ¤Ê¤¬¤é´ØÀ¾¤Ç¤ÏÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï93Ç¯¤Î¡ÖÆüËÜ¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤ò´Þ¤àÄÌ»»6¾¡¡£¥·¥Ë¥¢¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï2¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¥æ¥Ë¥Æ¥Ã¥¯¥¹½êÂ°¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ¡ü½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾ÜºÙ²òÀâ¡ª¡¡´ØÏ¢µ»ö¡Ø½ÂÌîÆü¸þ»Ò¡¢Á°·¹¤¬Àõ¤¯¤Ê¤ê¥ß¥¹¸º¾¯¡ª¡¡¼Â¤Ï¥ì¥¤¥É¥ª¥Õ¤è¤ê°ÂÄê¤¹¤ë¡È¥¿¥Æ¿¶¤ê¡É¤Î¸ú²Ì¡Ù¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤ò¾Ü¤·¤¯ÆÉ¤á¤Ð¡¢¤½¤ÎÈëÌ©¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¡ÚÏ¢Â³¼Ì¿¿¡ÛÅù²ÃÂ®¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°¤·¤Æ¡¢ÎÏ¤ß¤Ê¤¯¿¶¤êÈ´¤¯¡¡»³²¼ÈþÌ´Í¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥¹¥¤¥ó¥°
½ÂÌîÆü¸þ»Ò¡¢Á°·¹¤¬Àõ¤¯¤Ê¤ê¥ß¥¹¸º¾¯¡ª¡¡¼Â¤Ï¥ì¥¤¥É¥ª¥Õ¤è¤ê°ÂÄê¤¹¤ë¡È¥¿¥Æ¿¶¤ê¡É¤Î¸ú²Ì
¥í¥Ü¥Ã¥È·×Â¬¤ÇÈ½ÌÀ¡ª 31¼ï¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò»îÂÇ¸¡¾Ú¤·¤¿¤é°ìÈÖÈôµ÷Î¥¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ï¥Û¥ó¥Þ¡ØD-1¡Ù¤À¤Ã¤¿
Àîùõ½Õ²Ö¤Ï¤Ê¤¼¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤â¶Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡©¡¡¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ø¤°¤ë¤°¤ë¡Ù¤À¤Ã¤¿!?
¸¶±Ñè½²Ö¤¬¥É¥ì¥¹¤ËÃåÂØ¤¨¤Þ¤·¤¿¡Ú½÷»Ò¥×¥í¼Ì¿¿¡Û