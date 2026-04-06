俳優の吉田羊が6日、都内で行われた「ゴールデンカレー発売60周年記念発表会」に登壇。「俳優として輝き続ける秘訣」というテーマでトークを展開した。【写真】素敵な笑顔！美味しそうにカレーを頬張る吉田羊吉田にとっては“冒険心”が輝き続ける秘訣だという。「年齢を重ねるにつれ、若い頃に比べてできなくなることや諦めることが正直増えてくるんですけども、そんな中でも自分に期待して、伸びしろや可能性、できることが