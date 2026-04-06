吉田羊、俳優として輝き続ける秘訣は“冒険心” エクササイズへの挑戦語る
俳優の吉田羊が6日、都内で行われた「ゴールデンカレー発売60周年記念発表会」に登壇。「俳優として輝き続ける秘訣」というテーマでトークを展開した。
【写真】素敵な笑顔！美味しそうにカレーを頬張る吉田羊
吉田にとっては“冒険心”が輝き続ける秘訣だという。「年齢を重ねるにつれ、若い頃に比べてできなくなることや諦めることが正直増えてくるんですけども、そんな中でも自分に期待して、伸びしろや可能性、できることがあるんじゃないかという思いで、新しいことにめげずにチャレンジしていく」と俳優として自身が大切にしていることを語った。
続けて「この冒険心があれば、そして信じてやり続けていれば、いつかきっと宝物のような経験をこの歳でしていきますので、その気持ちを忘れずに飛び込んでいけるその勇気を持って生きていけたらいいなと思っています」と力を込めた。
また、この春に新しく挑戦したいことを問われた吉田は“エクササイズに挑戦したい”と回答。「体幹を鍛えるためにやってみたいと思っています。体幹があれば声も出しやすくなりますし、舞台の上でストンと立っていられるようになりますので、ぜひチャレンジしたいなと思っています」と意気込んだ。
【写真】素敵な笑顔！美味しそうにカレーを頬張る吉田羊
吉田にとっては“冒険心”が輝き続ける秘訣だという。「年齢を重ねるにつれ、若い頃に比べてできなくなることや諦めることが正直増えてくるんですけども、そんな中でも自分に期待して、伸びしろや可能性、できることがあるんじゃないかという思いで、新しいことにめげずにチャレンジしていく」と俳優として自身が大切にしていることを語った。
また、この春に新しく挑戦したいことを問われた吉田は“エクササイズに挑戦したい”と回答。「体幹を鍛えるためにやってみたいと思っています。体幹があれば声も出しやすくなりますし、舞台の上でストンと立っていられるようになりますので、ぜひチャレンジしたいなと思っています」と意気込んだ。