◇米女子ゴルフツアーアラムコ選手権最終日（2026年4月5日ネバダ州シャドークリークGC＝6765ヤード、パー72）3位から出た山下美夢有（24＝花王）は3バーディー、5ボギーの74とスコアを落とし、通算1アンダーで4位だった。今季初優勝、ツアー通算3勝目はならなかった。9位から出た岩井明愛（23＝Honda）が69と伸ばしイーブンパーで5位。8位から出た畑岡奈紗（27＝アビームコンサルティング）は72で回り2オーバーの9位だ