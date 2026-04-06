元NMB48の川上千尋（27）が5日までにインスタグラムを更新。阪神・和田豊ヘッドコーチとの対談を報告、ツーショットを公開した。川上は「月刊タイガース4月号連載中の『ちっひー虎の虫』で和田豊ヘッドコーチとお話しさせていただきました！」と報告し、和田ヘッドとのツーショットを公開。「和田ヘッドの考えや想いに触れ、さらに阪神タイガースへの応援の気持ちが増した時間でした」と明かした。そして「私が阪神タイガースを