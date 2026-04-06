６日に放送されたＮＨＫ「あさイチ」では、鈴木奈穂子アナが欠席した。番組冒頭、博多大吉が「今朝は鈴木アナは家族の行事ということでお休みです」と欠席理由を説明。鈴木アナの代打として森田茉里恵アナが出演した。鈴木アナは３月１３日の放送で番組途中の９時過ぎに途中退席。その時も鈴木アナは「家族の行事に参加する予定がありまして…」と説明していた。入学式シーズンでもあることから、ネットでは「鈴木奈穂子ア