黒島結菜主演の映画『未来』より、父の死を境に人生が大きく揺らぎ始める章子（山崎七海）の両親を演じた松坂桃李と北川景子、さらに、ある秘密が明らかとなる二人の過去を演じた細田佳央太、近藤華の劇中カットが解禁された。【写真】二組の“男女”、一つの“愛”の物語―『未来』場面写真湊かなえの同名小説を瀬々敬久監督が映画化する本作は、二組の“男女”、一つの“愛”の物語。声にならない痛みを抱えて生きる人々の“