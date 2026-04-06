台湾メディアの風伝媒はこのほど、日本では2025年に来日外国人（永住者などを除く）による犯罪が3年連続で増加したと報じた。国籍別で摘発された人が最も多かったのはベトナム人の4167人で、2位の中国人の2062人と合わせると、全体の5割近くに上った。また、かつてとは違ってSNS利用による「匿名流動型」の犯罪グループが増えている。3年連続で増加、容疑者の半数近くがベトナム人と中国人警察庁によると、25年通年で犯罪容疑のた