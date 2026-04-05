ＡＫＢ４８が５日、東京・国立代々木競技場第一体育館で、春コンサート２０２６「私たちだけじゃダメですか？」Ｐａｒｔ３：Ｂｅｙｏｎｄ（夜公演）を開催した。３日間にわたる「春のお祭り」の最終公演。「次の時代へ進む」ステージと銘打ち、全３３曲を披露した。４代目総監督の倉野尾成美は、「ＡＫＢの歴史はたくさんあるが、私たちの時代をこれから築いて行くぞ！」と宣言。小栗有以も、「今の時代、アイドルってたく