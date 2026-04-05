タレントのＤＡＩＧＯが５日、ＴＢＳ系「上田晋也のサンデーＱ」に出演。子供のスマホ使用について語った。番組では子どもがスマホを使用する際に守るルールを決める「スマホ契約書」が特集された。二児の父であるＤＡＩＧＯも、将来的にスマホ契約書の作成を考えているという。「まだ５歳と２歳なのでスマホ持たせるのとかはこれからなんですけど、使う時間を決めるのは大事だと思いますし、宿題終わったら見ていいとかそう