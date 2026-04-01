【モデルプレス＝2026/04/01】3月末に日本テレビを退社した岩田絵里奈アナウンサーが、ABEMAにて4月11日から12日にかけて生放送される特別番組「30時間限界突破フェス」内の企画「最強バズりソング歌謡祭」にMCとして出演することがわかった。女優の齊藤京子とともにMCを務める。【写真】岩田絵里奈アナの後任務める美人アナ◆岩田絵里奈アナ、日テレ退社後初のメディア出演へ『最強バズりソング歌謡祭』は、30時間生放送の締めく