WOWOWのドラマ『連続ドラマW BLOOD ＆ SWEAT』(5日スタート、毎週日曜22:00〜 ※全8話、第1話無料放送・配信)の完成報告会が3月31日、東京・南麻布の駐日フィンランド大使館で行われ、W主演の杏とヤスペル・ペーコネン、ダニエル・トイヴォネン監督が出席した。(左から)杏、ヤスペル・ペーコネン同ドラマは、2022年に話題を集めたWOWOW×ハリウッド共同制作『TOKYO VICE』シリーズに続く、WOWOWの新たな海外共同制作プロジェクト。