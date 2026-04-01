日本代表は現地３月31日、ウェンブリー・スタジアムでイングランド代表と対戦。三笘薫のゴールで１−０の勝利を収めた。スリーライオンズが“聖地”で無念の敗戦。試合後に『sky sports』が現地記者のレポートを掲載。パトリック・ロウ氏は、次のようにコメントしている。「今夜のウェンブリー・スタジアムは見ていて辛い試合だった。イングランドにとってこの夜、最大のチャンスは、試合終盤にハリー・マグワイアとダン・バー