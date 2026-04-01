「見ていて辛い試合だった」日本に敗れたイングランドに現地記者も落胆。フォーデンの偽９番は惨憺たる失敗「前半のうちに雰囲気は悪化」

「見ていて辛い試合だった」日本に敗れたイングランドに現地記者も落胆。フォーデンの偽９番は惨憺たる失敗「前半のうちに雰囲気は悪化」