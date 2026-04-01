FIFAワールドカップ2026で日本代表はグループFに入った中、欧州予選プレーオフBの勝者がスウェーデン代表に決定。ワールドカップの3戦目で日本代表と対戦することが決定した。欧州予選でグループBに入ったスウェーデン。スイス代表、コソボ代表、スロベニア代表と同居した中、予選はまさかの未勝利。0勝2分け4敗と散々な結果に終わり、グループ最下位で終えていた。しかし、欧州予選のレギュレーションにより、UEFAネーショ