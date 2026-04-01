“奇跡”の予選突破を果たしたスウェーデン代表が日本の3戦目…2大会ぶり12回目のW杯出場、強力FW陣が揃う

“奇跡”の予選突破を果たしたスウェーデン代表が日本の3戦目…2大会ぶり12回目のW杯出場、強力FW陣が揃う