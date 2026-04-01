“奇跡”の予選突破を果たしたスウェーデン代表が日本の3戦目…2大会ぶり12回目のW杯出場、強力FW陣が揃う
FIFAワールドカップ2026で日本代表はグループFに入った中、欧州予選プレーオフBの勝者がスウェーデン代表に決定。ワールドカップの3戦目で日本代表と対戦することが決定した。
欧州予選でグループBに入ったスウェーデン。スイス代表、コソボ代表、スロベニア代表と同居した中、予選はまさかの未勝利。0勝2分け4敗と散々な結果に終わり、グループ最下位で終えていた。
しかし、欧州予選のレギュレーションにより、UEFAネーションズリーグ2024ー25の結果、奇跡の欧州予選プレーオフ行きが決定。プレーオフ準決勝では、ウクライナ代表相手にアウェイながらも3ゴールを奪う快勝で決勝進出。その決勝では、ホームで戦いながらもポーランド代表に2度追いつかれる苦しい展開に。それでも試合終盤にエースのFWヴィクトル・ギェケレシュがゴールを奪い3ー2で勝利。2大会ぶり12回目の出場を決め、第3戦で日本と激突する。
3戦目の対戦相手のスウェーデンの基礎情報、予選成績、3月の招集メンバーは以下の通り。
基礎情報
ワールドカップ出場歴：2大会ぶり12回目
過去最高成績：準優勝（1958）
FIFAランキング：41位（2026年1月発表）
vs日本成績：スウェーデンの2勝2分け1敗 12得点11失点
予選成績
第1節：vsスロベニア【2-2／△】
第2節：vsコソボ【2-0／×】
第3節：vsスイス【0-2／×】
第4節：vsコソボ【0-1／×】
第5節：vsスイス【4-1／×】
第6節：vsスロベニア【1-1／△】
欧州予選成績：0勝2分4敗 4得点12失点＝B組最下位で敗退も、UEFAネーションズリーグの成績でプレーオフ行き
プレーオフ準決勝：vsウクライナ【1-3／○】
プレーオフ決勝：vsポーランド【3-2／○】
【3月招集メンバー】
▼GK
クリストファー・ノルフェルト（AIKソルナ）
ノエル・トルンクビスト（コモ／イタリア）
メルケル・エルボリ（サンダーランド／イングランド）
▼DF
エリオット・ストラウド（ミャルビー）
ヘルマン・ヨハンソン（FCダラス／アメリカ）
グスタフ・ラガービエルケ（ブラガ／ポルトガル）
ダニエル・スヴェンソン（ドルトムント／ドイツ）
カール・スタルフェルト（セルタ／スペイン）
イサク・ヒエン（アタランタ／イタリア）
ガブリエル・グドムンドソン（リーズ／イングランド）
ヴィクトル・リンデロフ（アストン・ヴィラ／イングランド）
▼MF
タハ・アリ（マルメ）
ベスフォルト・ゼネリ（ユニオン・サン・ジロワーズ／ベルギー）
エリック・スミス（ザンクトパウリ／ドイツ）
マティアス・スヴァンベリ（ヴォルフスブルク／ドイツ）
ヒューゴ・ラーション（フランクフルト／ドイツ）
イェスパー・カールストローム（ウディネーゼ／イタリア）
ヴィリオット・スウェドベリ（セルタ／スペイン）
ルーニー・バルジ（バルセロナ／スペイン）
ヤシン・アヤリ（ブライトン／イングランド）
ルーカス・ベリヴァル（トッテナム・ホットスパー／イングランド）
▼FW
ヴィクトル・ギェケレシュ（アーセナル／イングランド）
アンソニー・エランガ（ニューカッスル／イングランド）
ベンジャミン・ニグレン（セルティック／スコットランド）
グスタフ・ニルソン（クラブ・ブルッヘ／ベルギー）
グスタフ・ラングレン（GAIS）
監督
グレアム・ポッター
欧州予選でグループBに入ったスウェーデン。スイス代表、コソボ代表、スロベニア代表と同居した中、予選はまさかの未勝利。0勝2分け4敗と散々な結果に終わり、グループ最下位で終えていた。
しかし、欧州予選のレギュレーションにより、UEFAネーションズリーグ2024ー25の結果、奇跡の欧州予選プレーオフ行きが決定。プレーオフ準決勝では、ウクライナ代表相手にアウェイながらも3ゴールを奪う快勝で決勝進出。その決勝では、ホームで戦いながらもポーランド代表に2度追いつかれる苦しい展開に。それでも試合終盤にエースのFWヴィクトル・ギェケレシュがゴールを奪い3ー2で勝利。2大会ぶり12回目の出場を決め、第3戦で日本と激突する。
基礎情報
ワールドカップ出場歴：2大会ぶり12回目
過去最高成績：準優勝（1958）
FIFAランキング：41位（2026年1月発表）
vs日本成績：スウェーデンの2勝2分け1敗 12得点11失点
予選成績
第1節：vsスロベニア【2-2／△】
第2節：vsコソボ【2-0／×】
第3節：vsスイス【0-2／×】
第4節：vsコソボ【0-1／×】
第5節：vsスイス【4-1／×】
第6節：vsスロベニア【1-1／△】
欧州予選成績：0勝2分4敗 4得点12失点＝B組最下位で敗退も、UEFAネーションズリーグの成績でプレーオフ行き
プレーオフ準決勝：vsウクライナ【1-3／○】
プレーオフ決勝：vsポーランド【3-2／○】
【3月招集メンバー】
▼GK
クリストファー・ノルフェルト（AIKソルナ）
ノエル・トルンクビスト（コモ／イタリア）
メルケル・エルボリ（サンダーランド／イングランド）
▼DF
エリオット・ストラウド（ミャルビー）
ヘルマン・ヨハンソン（FCダラス／アメリカ）
グスタフ・ラガービエルケ（ブラガ／ポルトガル）
ダニエル・スヴェンソン（ドルトムント／ドイツ）
カール・スタルフェルト（セルタ／スペイン）
イサク・ヒエン（アタランタ／イタリア）
ガブリエル・グドムンドソン（リーズ／イングランド）
ヴィクトル・リンデロフ（アストン・ヴィラ／イングランド）
▼MF
タハ・アリ（マルメ）
ベスフォルト・ゼネリ（ユニオン・サン・ジロワーズ／ベルギー）
エリック・スミス（ザンクトパウリ／ドイツ）
マティアス・スヴァンベリ（ヴォルフスブルク／ドイツ）
ヒューゴ・ラーション（フランクフルト／ドイツ）
イェスパー・カールストローム（ウディネーゼ／イタリア）
ヴィリオット・スウェドベリ（セルタ／スペイン）
ルーニー・バルジ（バルセロナ／スペイン）
ヤシン・アヤリ（ブライトン／イングランド）
ルーカス・ベリヴァル（トッテナム・ホットスパー／イングランド）
▼FW
ヴィクトル・ギェケレシュ（アーセナル／イングランド）
アンソニー・エランガ（ニューカッスル／イングランド）
ベンジャミン・ニグレン（セルティック／スコットランド）
グスタフ・ニルソン（クラブ・ブルッヘ／ベルギー）
グスタフ・ラングレン（GAIS）
監督
グレアム・ポッター
【動画】エース・ギェケレシュが2大会ぶりW杯に導く土壇場ゴール！
2大会ぶり本大会出場へ🇸🇪— DAZN Japan (@DAZN_JPN) March 31, 2026
W杯出場へ導いたのは
やはりエースのギョケレシュ！
終盤の劣勢を跳ね返したスウェーデンが
POを制し「W杯切符」を獲得💪
🏆W杯欧州予選プレーオフ決勝
🆚スウェーデン×ポーランド
📱DAZN ライブ配信中#だったらDAZN #イングランド戦の真裏 pic.twitter.com/rOTJfx9zqF